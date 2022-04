Ludwigshafen. Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag mit einer 61-jährigen Fußgängerin kollidiert. Nach Polizeiangaben wurde die Frau bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Autofahrer bog um 14.34 Uhr von der Sternstraße in die Mannheimer Straße in Ludwigshafen ab und übersah dabei die bevorrechtigte Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Die 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.