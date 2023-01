Fußgängerin bei Unfall in Ludwigshafen schwer verletzt

Ludwigshafen. Eine 34-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall am Montagabend in Ludwigshafen durch ein Auto schwerverletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 61-Jährige mit ihrem Wagen gegen 18 Uhr von der Kärntner Straße aus in die Maudacher Straße ein und übersah hierbei die Fußgängerin. Diese ging berechtigt über die Fahrbahn, als die Fahrerin sie mit ihrem PKW frontal erfasste. Die Fußgängerin wurde anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Die Polizei sucht Zeugen und bitte diese, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu wenden.

