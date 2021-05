Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ludwigshafen. Ein Fußgänger ist in Ludwigshafen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag, war der 37-Jährige Geschädigte bei dem Unfall am Freitagmittag zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf den Wirtschaftsweg am Rathaus-Center hervorgetreten. Ein 30-jähriger Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto in Richtung Dessauer Straße unterwegs und nahm den Fußgänger zu spät wahr. Ein Zusammenstoß war die Folge, bei dem der 37-Jährige einen Bruch des Unterschenkels erlitt. Er wurde in einer Klinik notoperiert.

