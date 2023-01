Fußgänger in Ludwigshafen angefahren – Fahrer flüchtig

Ludwigshafen. Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend in Ludwigshafen einen Fußgänger touchiert und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte dies gegen 18.50 Uhr beim rückwarts rangieren des Fahrzeugs in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 3. Der Fußgänger wollte dort die Straße überqueren, als ihn der der Fahrer eines weißen PKW, Peugeot 208, Baujahr 2012 - 2019, mit Ludwigshafener Kennzeichen am Becken touchierte und sich danach von der Unfallstelle entfernte. Sachdienliche nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1