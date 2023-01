Fußgänger greifen 19-jährige Autofahrerin an - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein Mann und eine Frau haben am Montagnachmittag eine 19-jährige Autofahrerin in der Bürgermeister-Fries-Straße angegriffen. Nach Polizeiangaben war es zwischen den Beteiligten zum Streit gekommen, da die Fußgänger verkehrswidrig die Kirchenstraße überquerten und die 19-Jährige daraufhin hupte. Als die 19-Jährige gegen 15.30 Uhr ihr Auto in der Bürgermeister-Fries-Straße parkte, waren die Fußgänger zu ihr gegangen und schlugen sie nach einem Streitgespräch.

Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass es sich um eine ältere Frau und einen älteren Mann handeln soll.

Zum Tatzeitpunkt sei der Platz in der Bürgermister-Fries-Straße gut besucht gewesen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Angreifer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/9632222 zu melden.