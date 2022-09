In Speyer hat eine Autofahrerin beim Ausparken zwei Menschen gestreift, anschließend verkeilte sich ihr Fahrzeug in einem Stein am Straßenrand. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau Freitag Nacht in der Speyerer Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Beim Ausparken habe sie zwei Menschen touchiert, die hinter ihrem Fahrzeug standen. Beide wurden laut Polizei leicht verletzt.

