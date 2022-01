Fußgänger beschädigt vorbeifahrendes Auto in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein alkoholisierter Fußgänger hat am Sonntagabend den fahrenden Wagen einer 42-Jährigen in Ludwigshafen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war die Autofahrerin gegen 20.38 Uhr auf der Wredestraße Richtung Heinigstraße unterwegs, als sie drei Fußgänger am Straßenrand bemerkte. Sie verlangsamte ihr Tempo, als plötzlich einer der Fußgänger in ihr Auto hineinlief. Dabei wurde ihr Spiegel beschädigt. Die Fahrerin hielt an und alarmierte umgehend die Polizei, die daraufhin vor Ort einen Atemalkoholtest mit dem Fußgänger durchführte. Dieser ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erfasst. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/9632122 melden.

