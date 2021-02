Ludwigshafen. Wegen Arbeiten im Uferpfeiler der Adenauer-Brücke wird der Fuß- und Radweg entlang des Rheins zwischen Ostasieninstitut und der Ampel an der Lichtenberger Straße bis Ende Mai gesperrt. Von Norden kommend kann laut Stadt der Radweg an der Rheinallee bis zur Yorckstraße genutzt werden. Aus Richtung Süden können Radfahrer ab der Paul-Klee-Straße auf den Radweg entlang der Rheinallee wechseln und an der Ampel der Lichtenberger Straße zurück.

