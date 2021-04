Ludwigshafen. Der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen wird nicht mit den Bezirken Frankenthal und Bad-Dürkheim-Grünstadt fusionieren. Das berichtete Dekanin Barbara Kohlstruck bei der konstituierenden Sitzung der Bezirkssynode, die Corona-bedingt als Online-Konferenz ausgerichtet wurde. Die Gespräche mit den Kirchenbezirken Frankenthal und Bad-Dürkheim-Grünstadt seien vor wenigen Wochen nach knapp eineinhalb Jahren eingestellt worden, so Kohlstruck.

Die Pandemie habe die Presbyterien vor große Herausforderungen und schwierige Entscheidungen gestellt, sagte die Dekanin. Wie kann der Glaube in der Pandemie gelebt werden? Gottesdienste in Präsenz oder online? Um Fragen dieser Art sei in den Kirchengemeinden gerungen worden. Auch die sinkende Zahl der Gläubigen beschäftigt den Kirchenbezirk. Zwar verzeichnete er 2020 rund 25 Prozent weniger Austritte als im Vorjahr. Die Zahl der durch Tod, Wegzug und weniger Taufen verlorenen Mitglieder sei aber dennoch höher als früher.

Pfarrer Paul Metzger aus der Pfingstweide wurde bei der konstituierenden Sitzung zum neuen Senior und damit zum Stellvertreter der Dekanin gewählt. jei