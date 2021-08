Bobenheim-Roxheim. Am Freitagabend ist gegen 19.30 Uhr eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg in Bobenheim-Roxheim durch einen Radfahrer gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Granate am Rande eines Feldweges zwischen der Bundesstraße 9 und dem Silbersee. Diese war gefüllt, besaß aber keinen Zünder. Der Sprengkörper wurde durch den hinzugezogenen Kampfmittelräumdienst geborgen und abtransportiert.

