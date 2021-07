Fünf Todesfälle mehr in der Stadt

Ludwigshafen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag die Fallzahlen bei Genesenen und Toten für Ludwigshafen korrigiert. Demnach wurden bislang fünf Corona-Todesfälle mehr in der Chemiestadt gemeldet – 335 statt 330. Die Zahl der Genesenen wurde dafür auf 277 heruntergesetzt. Hintergründe für die Anpassung der Zahlen waren am Freitag nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Die Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag leicht auf einen Wert von 9,9. Zwei neue Infektionen wurden gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 10 664. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1