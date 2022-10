Ludwigshafen. Fünf Personen und ein Hund sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwei Autos gegen 15.27 Uhr im Kreuzungsbereich der Erich-Reimann-Straße in der Ecke Adlerdamm. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr versorgte den verletzten Hund und transportierte ihn in eine Tierklinik. Insgesamt 20 Einsatzkräfte waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1