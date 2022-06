Führungen in Ludwigshafener Stadtteilen - Ortsvorsteher zeigen ihre Viertel

Ludwigshafen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ stehen in den kommenden Wochen gleich drei Führungen durch die Nördliche Innenstadt, Oggersheim und Ruchheim an. Das teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) mit. Die erste Führung startet am Freitag, 24. Juni, um 18.30 Uhr vor dem Stadthaus Nord auf dem Europaplatz. Der Ortsvorsteher Osman Gürsoy stellt Interessierten dann die Nördliche Innenstadt unter dem Thema „Altstadt im Wandel“ vor. Sylvia Weiler zeigt am 30. Juni ab 15 Uhr die Plätze, Parks und Kirchen in Oggersheim. Treffpunkt ist der Vorplatz des Rathauses. Am 2. Juli um 11 Uhr startet Dennis Schmidt mit seiner Tour durch Ruchheim auf dem Schlossplatz. Eine Anmeldung unter Telefon 0621/51 20 35 oder 0621/51 20 36 ist erforderlich. Alternativ können sich Interessierte per E-Mail an tourist-info@lukom.com anmelden. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

