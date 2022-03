Führung über die Parkinsel

Ludwigshafen. Am Sonntag, 10. April, von 14 bis 16 Uhr, bietet die Tourist-Information unter dem Motto „Geht die Pegeluhr richtig?“ einen geführten Spaziergang über die Parkinsel an, der sich der Flussgeschichte des Rheins widmet. Start ist am Parkplatz in der Parkstraße an der Pegeluhr. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Eine Voranmeldung ist erforderlich in der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1, telefonisch unter 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com. red

