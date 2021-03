  Frühlingslauf Anfang April

Ludwigshafen. Weil Sportveranstaltungen in Zeiten von Corona rar gesät sind, bietet der Ludwigshafener Lauf-Club in diesem Frühjahr einen besonderen Wettbewerb an – den Ludwigshafener Insellauf Springtime-Edition. Dabei haben Sololäufer, Duos und Vierer-Teams vom 2. bis 11. April die Möglichkeit, coronakonform ihre Form zu testen. In Anlehnung an den „echten“ Insellauf (Bild von 2017), der am 27. August zum fünften Mal stattfinden soll, werden auch bei der Springtime-Edition vier Kilometer gelaufen. Mehr Infos und Anmeldungen im Internet unter www.ludwigshafener-lc.de. jei (Bild: Michael Ruffler)