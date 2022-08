Frist verlängert

Ludwigshafen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat sie die Frist zur Rückgabe der Fragebögen verlängert, die zur Erhebung des Mietspiegels in Ludwigshafen notwendig sind. Die Antworten müssen nun bis zum 19. August gemeldet werden.

Im Juli erhielten in Ludwigshafen 14 000 per Zufallsstichprobe ausgewählte Haushalte Post von der Stadtverwaltung und dem Institut für empirische Marktanalysen (EMA). Das Unternehmen hatte von der Stadt den Auftrag erhalten, den neuen Mietspiegel zu erstellen. Dazu ist ein möglichst großer Überblick über die aktuellen Mieten erforderlich. Dementsprechend wurden die Haushalte um Angaben gebeten.

Die Stadt will sich einen Überblick über das Mietniveau verschaffen.

Insgesamt habe es einen guten Rücklauf geben, so die Stadtverwaltung. Im Detail betrachtet, gebe es aber noch einige Wohnungstypen, die nicht angemessen vertreten seien. Deshalb wendet sich die Stadt Ludwigshafen nun noch einmal an die ausgewählten Haushalte und weist auf die Verpflichtung zur Beantwortung des Fragebogens zur Erstellung des Mietspiegels hin.

Die Frist hierfür wurde um eine Woche bis zum 19. August verlängert. Die Beantwortung lässt sich leicht erledigen, besonders, wenn man den Mietvertrag und die letzte Nebenkostenabrechnung mit zurate zieht. Bei Fragen kann man sich an EMA wenden, entweder per Telefon (0941/38 07 10) oder per E-Mail (support@ema-institut.de). red/sko