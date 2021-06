Freudentränen bei 15-Jähriger dank ehrlichem Finder

Ludwigshafen. Eine 15-Jährige hat in Ludwigshafen ihren Geldbeutel verloren und dank eines ehrlichen Finders wieder zurückbekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erschien die Jugendliche am Dienstagabend „völlig aufgelöst“ auf der Dienststelle und meldete den Verlust ihres Portemonnaies mit 90 Euro. Zur gleichen Zeit kam ein 22-Jähriger zur Wache und gab einen gefundenen Geldbeutel samt Inhalt ab. Zur große Freude der 15-Jährigen handelte es sich dabei um ihre Börse – und aus bitteren wurden Freudentränen.

