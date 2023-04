Fremder schlägt 61-jährigen Radfahrer in Ludwigshafen zu Boden

Ludwigshafen. In der Nacht zu Samstag ist ein Fahrradfahrer in Ludwigshafen zusammen geschlagen worden. Gegen 03:45 Uhr befuhr der 61-Jährige die Hauptstraße als ihm eine bislang unbekannte Person unter der Brücke, auf Höhe der Firma Giulini, mit einem Stück Holz gegen den Kopf schlug, berichtet die Polizei. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Der Täter war Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die sich in Richtung Kropsburgstraße entfernte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, Hinweise zu dem Täter und der Gruppe unter der Rufnummer 0621/963-2122 abzugeben.

