Fremder Mann betritt die Wohnung einer Frau in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen eine Wohnung einer 83-jährigen Frau betreten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 12.30 Uhr durch die geöffnete Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Mundenheimer Straße gelangt. Daraufhin ging er durch das Treppenhaus ins Obergeschoss. Da die Tür zu einer Wohnung nur angelehnt war, ging er hinein. Als die 83-jährige Bewohnerin ihn bemerkte und ansprach, flüchtete der Mann. Die alarmierten Polizeikräfte konnten ihn in der Umgebung nicht mehr auffinden. Die Polizei beschreibt den Mann Der unbekannte Mann als etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein graues Oberteil mit Reißverschluss. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu melden.

