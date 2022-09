Ludwigshafen. Eine 21 Jahre alte Frau ist in der Ludwigshafener Pettenkoferstraße von einem Fremden in der Nacht zu Donnerstag ins Gesicht geschlagen worden. Dies tat der Mann unvermittelt beim Vorbeigehen, berichtet die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung vermuten die Beamten, dass er der kurz zuvor in der Röntgenstraße gemeldete Randalierer war. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, nahm die Polizei den Mann über Nacht in Gewahrsam.

