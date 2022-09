Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ehrenamt Freiwilligentag in der Region: Kampf dem Müll im Hemshof

Mehr als 300 Projekte in 60 Kommunen - bei der achten Auflage des Freiwilligentags war viel los. In Mannheim wurde das Buga-Gelände aufgehübscht, in Ludwigshafen der Hemshof gesäubert. Auch soziale Aktionen fanden statt