Am Ende reichten die Indizien nicht aus: Das Verfahren um den versuchten Totschlag in einem Lokal unweit der Blies ist mit einem Freispruch für den 36-jährigen Angeklagten zu Ende gegangen. Dem Mann war vorgeworfen worden, einen 41-Jährigen am Abend des 7. August 2021 mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Weil auch ein anderer Täter nicht auszuschließen war und eine

...