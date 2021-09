Freiluft-Sport beliebt

Ludwigshafen. „Trimmy“ – die Symbolfigur der „Trimm-Dich-Bewegung“ aus den 1970er-Jahren – würde sich darüber bestimmt freuen: Der rund 50 Jahre alte Trimm-dich-Pfad mit 20 Stationen im Stadtpark hat neue Schilder bekommen. Der Fitnesspfad stoße in der Corona-Zeit auf großes Interesse, hieß es von der Stadtverwaltung. 1300 Euro hat ein Anwohner der Parkinsel für den Austausch gespendet, die Stadt hat zudem noch einen Balancierbalken durch einen neuen ersetzt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen ist unterdessen erneut gesunken. Sie liegt nun bei 125,2. Auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gefallen: Lag sie am Mittwoch noch bei 81,6 pro 100 000 Einwohner, liegt der Wert nun bei 78,7. her