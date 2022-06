Freilaufender Hund beißt Seniorin in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 77-jährige Frau ist am 28. Mai abends im Josef-Queva-Park in Ludwigshafen von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 18 Uhr in Richtung Orangeriestraße unterwegs, als sie dem Hund begegnete. Der Rottweiler bellte sie an und biss ihr dann in die rechte Hand. Augenscheinlich war er alleine unterwegs und entfernte sich nach dem Biss. Die 77-Jährige wurde verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden, ein Unbekannter eilte ihr zu Hilfe und informierte den Rettungsdienst. Die Polizei sucht nun nach dem Helfer und weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Hund machen können. Hinweise werden von der Polizeiwache Oggersheim unter der Rufnummer 0621 963 2403 entgegen genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1