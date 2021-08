Ludwigshafen. Zwei frei laufende Schafe sind am Samstagabend von Zeugen in Ludwigshafen der Polizei gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Schafe in der Hauptstraße gegen 21.20 Uhr erfolgreich eingefangen und dem Tierpark in Rheingönheim übergeben werden. Dort bleiben die Tiere bis zur Abholung des rechtmäßigen Eigentümers.

