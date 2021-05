Freie Wähler: „Ein Skandal“

Ludwigshafen. Die FWG in Ludwigshafen hält es für einen Skandal: Das Landesgesundheitsamt habe der Stadt Ludwigshafen mitgeteilt, keine Möglichkeiten zu sehen, mobile Impfteams in die Hotspots der Stadt zu senden. FWG-Vorsitzender Markus Sandmann und der Ludwigshafener Fraktionsvorsitzende Rainer Metz sehen die Pandemie-Lage in Ludwigshafen daher weiterhin als höchst prekär an. Während im Kreis die Maßnahmen der Notbremse zurückgefahren werden, litten Schulen, Restaurants und die Kultur in Ludwigshafen weiterhin sehr.

Unterdessen haben elf Mitglieder der Freien Wähler am Samstag in der Wirtschaftsakademie eine Kreisvereinigung ihrer Partei gegründet. Damit existiert ab sofort in Ludwigshafen neben dem FWG-Verein auch dessen parteilicher Arm, der seit der Landtagswahl bis ins Landesparlament reicht. Während der FWG-Verein weiterhin ausschließlich kommunalpolitisch aktiv sein wird, werden in der Kreisvereinigung landes- und bundespolitische Themen mitgedacht sowie Kandidaten für Wahlen aufgestellt. red/sal

