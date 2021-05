Freie Fahrt für Ludwigshafener Radler

Ludwigshafen. Die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in der Gegenrichtung schreitet voran. Zuletzt seien auch im Hemshof an diversen Straßen die Verkehrsschilder montiert worden, freut sich die Ortsbeiratsfraktion der Grünen in der Nördlichen Innenstadt. Fraktionsvorsitzende Gisela Witt: „Ein großes Dankeschön an die Stadtverwaltung für die Ausweisung von Einbahnstraßen für den Radverkehr im Hemshof. Wir erhoffen uns dadurch eine starke Verkehrsberuhigung und größere Flexibilität für Fahrradfahrerinnen und -fahrer im Stadtteil. Die Maßnahme wird das Leben im Stadtteil aufwerten.“

Insgesamt 60 Einbahnstraßen will die Verwaltung für Radfahrer öffnen. In anderen Stadtteilen wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. „Wir sind froh, dass Ludwigshafen in den letzten zwei bis drei Jahren endlich mit dem Umsteuern begonnen hat. Mehr Mieträder und die in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen sind ein schönes Zeichen für die Nutzer des umweltfreundlichen Verkehrsmittels Fahrrad“, so Witt.