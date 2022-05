Frau wird vermisst - Polizei sucht öffentlich nach 56-Jähriger

Ludwigshafen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Freitag eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. Seit Mittwoch wird die 56-jährige Karin Else Reber vermisst. Zuletzt wurde sie im Stadtteil Hemshof in Ludwigshafen gesichtet. Mögliche Anlaufstellen könnten im Raum Ludwigshafen oder in Beindersheim bei Frankenthal sein, teilen die Beamten mit.

Karin Else Reber ist etwa 175 cm groß und etwa 72 kg schwer. Die trug weiße, pinkfarbene Sportschuhe, ein blaues T-Shirt, blaue Jeans und eine Goldkette mit drei Herzen sowie einen Ring mit der Gravur "Klaus". Ein Foto von Karin Else Reber finden sie auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz.

Wer hat Frau Reber seit Mittwoch gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Frau Reber geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.