Frau versucht Männer in Ludwigshafener Café zu schlagen und zu bespucken

Ludwigshafen. Eine Frau hat am Donnerstag mehrfach versucht zwei Männer in einem Ludwigshafener Café anzuspucken. Einen von ihnen soll sie auch versucht haben zu schlagen, berichtet die Polizei. Gegen 20.20 Uhr soll die bislang unbekannte Frau die beiden Männer in dem Café in der Ludwigstraße verbal und körperlich angegangen sein. Als die Polizei eintraf, war sie bereits verschwunden. Die Frau soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und braun-graue, halblange Haare gehabt haben. Sie soll eine dunkle Jogginghose mit einer Jeansjacke und einen grünen Rucksack getragen haben. Zeugen mit Hinweisen zu der Frau werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu melden.

