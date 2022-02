Ludwigshafen. Zwei bislang unbekannte Täter sollen an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes in Ludwigshafen eine 44-jährige Frau vergewaltigt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend zwischen 17 und 19 Uhr. Die beiden Täter stahlen anschließend die Bauchtasche der Frau und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auffällige Narbe im Gesicht

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug eine Tarnjacke, schwarze Hosen und schwarze Schuhe der Marke Nike. Der andere Mann war etwa 1,90 Meter groß, dunkelhäutig und trug eine schwarze Bomberjacke sowie blaue Jeans. Zudem soll er eine auffällige Narbe im Gesicht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ludwigshafener Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. pol/soge

