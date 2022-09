Frau übergibt 18 000 Euro

Ludwigshafen. Eine Seniorin ist in Ludwigshafen auf Betrüger hereingefallen und hat ihnen 18 000 Euro gegeben. Nach Polizeiangaben erhielt die 65-jährige Frau bereits am Freitagmorgen einen Anruf. Darin gaben sich die Betrüger offenbar als Polizisten aus und teilten der Frau mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und verhaftet worden sei. Er könne nur entlassen werden, wenn eine Kaution von 18 000 Euro hinterlegt werden würde. „Aus Sorge um ihren Enkel hob die Geschädigte den geforderten Betrag ab und übergab das Geld in der Yorckstraße an eine unbekannte Frau“, schreiben die Beamten weiter in der Meldung. Der falsche Polizist blieb während der Übergabe am Telefon. Erst im Nachhinein klärte sich der Sachverhalt und der Betrug fiel auf.

Die unbekannte Frau, die bei der Übergabe das Geld der 65-Jährigen entgegennahm, wird wie folgt beschrieben: Sie soll ihre dunkelblonden Haare zusammengebunden zu einem Zopf getragen haben. Außerdem soll sie mit einem schwarzen Oberteil mit Reißverschluss und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Sie habe eine Sonnenbrille getragen und einen braune Tasche bei sich gehabt.

Tipps, um sich zu schützen

„Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen“, heißt es. Deshalb ist die Polizei um Aufklärungsarbeit bemüht und gibt Tipps, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen: Die Behörde bittet niemals um Geldbeträge oder fordert dazu auf, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft niemals unter der Notruf-Nummer 110 an.

„Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst“, schreiben die Beamten. Weitere Infos gibt es online auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de. vs