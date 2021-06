Frau stürzt aus Hotelfenster

Ludwigshafen. Bei einem fünf Meter tiefen Sturz aus einem Hotelfenster hat sich eine 25-Jährige am Samstagmorgen schwer verletzt. Gegen 9.20 Uhr mussten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße ausrücken. Die junge Frau sei auf dem Fensterbrett ihres Hotelzimmers im 1. Stock gesessen. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie das Gleichgewicht, fiel rücklings fünf Meter in die Tiefe und prallte dabei auf dem Bürgersteig vor dem Hotel auf. Die 25-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall sschwer am Kopf und musste wegen ihres kritischen Zustands umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

