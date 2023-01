Frau stellt Dieb in Ludwigshafen zur Rede und wird angegriffen

Ludwigshafen. Eine Angestellte des "Feierabendhauses" in Ludwigshafen hat am Dienstag um 20.15 Uhr einen Mann beim Diebstahl ertappt und ist daraufhin von ihm mit Pfefferspray angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Täter Leergutkisten klauen. Als die 32-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, sprühte er Pfefferspray in ihr Gesicht und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bremserstraße.

Die 32-Jährige musste anschließend in einer Klinik medizinisch behandelt werden. Der Täter war zwischen 40 und 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike mit grüner Aufschrift.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 9632222.