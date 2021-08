Frau schlägt Taxifahrer zu Boden

Ludwigshafen. Eine unbekannte Frau hat in Ludwigshafen einen Taxifahrer erst geprellt und dann zu Boden geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ließ sich die Täterin am Sonntag um 20.12 Uhr vom Rathausplatz zur Bürgermeister-Kutterer-Straße fahren. Im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße hielt der 68 Jahre alte Taxifahrer kurz an. Die Frau nutzte diesen Moment, stieg aus dem Fahrzeug und rannte davon. Der Fahrer nahm zu Fuß die Verfolgung auf und konnte die Unbekannte schließlich festhalten. Diese schlug nun mehrmals auf den 68-Jährigen ein, bis er am Boden lag. Dann verschwand sie. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

