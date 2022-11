Frau in Ludwigshafen in Schlangenlinien entgegen der Einbahnstraße unterwegs

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Dienstagabend in Ludwigshafen eine Autofahrerin angehalten, weil sie in Schlangenlinien entgegen der Einbahnstraße unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 46-Jährige von einem Zeugen in der Hemshofstraße beobachtet, der daraufhin die Polizei informierte. Die Polizei erreichte anhand des übermittelten Kennszeichens den Fahrzeughalter. Dieser gab an, dass seine Lebensgefährtin aktuell mit dem Auto unterwegs sei. Die Frau konnte telefonisch erreicht werden und gab an, alkoholisiert und orientierungslos zu sein. Die Polizeikräfte bewegten die Frau dazu, ihr Fahrzeug abzustellen. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte die Frau, die derart betrunken war, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Die Polizei nahm die Autofahrerin mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden.

