Frau in Ludwigshafen bestohlen - Trockner und Backofen bei Umzug aus Treppenhaus geklaut

Ludwigshafen. Im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim haben Unbekannte während eines Umzugs diverse Elektrogeräte gestohlen. Dies teilte die Polizei am Wochenende mit. Nach Angaben der Beamten wurden am Samstagnachmittag aus einem Wohnhaus in der Maximilianstraße unter anderem ein Trockner, ein Backofen und zwei Fernseher entwendet, die die Besitzerin im Rahmen ihres Umzuges im Treppenhaus abgestellt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/9 63 2122 bei der Polizei zu melden.