Frau in Ludwigshafen ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Eine 50-Jährige ist am Freitag gegen 7 Uhr in im Bereich des Berliner Platzes in der Nähe der Sparkasse in Ludwigshafen von einem Mann und einer Frau ausgeraubt worden. Die 50-Jährige war zu Fuß unterwegs, als der Mann an ihrer Handtasche zog und sie zu Boden stieß, wie die Polizei mitteilte. Der Inhalt der Tasche entleerte sich bei dem Angriff auf den Boden. Der Mann nahm die herausgefallene Geldbörse und flüchtete in Richtung Rheinufer. Das Opfer wurde bei der Tat verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der unbekannte Täter ist ungefähr 1,80 Meter groß, wird als dick beschrieben und hat einen auffällig runden Kopf. Er trug eine Wollmütze und war sehr ungepflegt. Die Frau hatte ebenfalls ein ungepflegtes Erscheinungsbild und trug bunte Kleidung mit einem langen Rock.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 963-2773.