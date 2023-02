Frau fährt Jugendliche in Ludwigshafen an - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine Autofahrerin hat am Dienstag eine Jugendliche in Ludwigshafen mit dem Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die 16-Jährige gegen 8.20 Uhr die Hohenzollernstraße zu Fuß. Dabei erwischte sie eine 43-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Kneippstraße in die Hohenzollernstraße.

Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963 2222 zu melden.