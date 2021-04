Frau entwendet zahlreiche Briefe aus fremden Briefkästen

Ludwigshafen. Eine 29-jährige Frau hat Briefe von insgesamt 19 verschiedenen Personen aus Ludwigshafen und Mannheim entwendet. Nach Angaben der Polizei teilten am Samstag kurz nach 19.00 Uhr, mehrere Zeugen mit, dass eine Frau in verschiedene Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Süd schaut, Briefe aus den vorhandenen Briefkästen herausnimmt und diese auch öffnet. Anschließend hätte sich die Frau zu Fuß von dem Anwesen entfernt. An der Kreuzung Wittelsbachstraße/Mundenheimer Straße in Ludwigshafen-Süd konnte die betreffende weibliche Person, eine 29jährige Mannheimerin, durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten in ihrem mitgeführten Trolli mehrere Briefe und Postsendungen aufgefunden werden. Die aufgefundenen Briefe und Postsendungen wurden sichergestellt, da diese vermutlich von der 29-jährigen Frau aus verschiedenen Briefkästen entwendet wurden. Die Frau machte keine Angaben, wie sie in den Besitz der Briefe gelangte. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde die Frau aus der Kontrolle entlassen und ein Platzverweis für die Stadt Ludwigshafen bis zum Folgetag ausgesprochen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 zu melden.