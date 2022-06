Frau bei Parkinsel aus Rhein gerettet

Ludwigshafen. Eine Frau musste am Sonntagabend im Bereich der Ludwigshafener Parkinsel aus dem Rhein gerettet werden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, begab sie sich gegen 18 Uhr am dortigen Kiesstrand bis zur Hüfte in den Fluss. „Aufgrund der dortigen Strömungsverhältnisse wurde sie in den Rhein gezogen und befand sich dadurch in einer lebensbedrohlichen Situation“, so die Beamten. Passanten zogen die Frau an Land, wo sie durch einen Notarzt versorgt wurde. Zur Kontrolle wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wasserschutzpolizei weist aus diesem Anlass noch einmal auf die Gefahren des Schwimmens in Fließgewässern hin. „Vermeintlich harmlose Abkühlungsversuche können gefahrenträchtig sein und sollten unbedingt vermieden werden“, heißt es in der Mitteilung.

Zu einem weiteren Badeunfall kam es am Wochenende im Willersinnweiher. Dort geriet am Samstagabend ein Mann in Not und musste von einer Rettungsschwimmerin mit einem Rettungsbrett aus dem Wasser geholt werden.

Mehr Infos zu den Gefahren beim Schwimmen in Flüssen hat die Polizei im Internet zusammengetragen unter https://s.rlp.de/Ub76C jei