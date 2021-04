Fotowettbewerb soll Vielfalt Ludwigshafens zeigen

Ludwigshafen. „Was bedeutet Ludwigshafen für dich?“ – mit dieser Fragestellung setzt sich ein Fotowettbewerb auseinander, zu dem die Malteser gemeinsam mit der Stadt aufrufen. Unter dem Motto „Made in LU“ können Interessierte ab 14 Jahren noch bis 16. Mai ein selbst gemachtes Foto einreichen. „Mögliche Motive sind zum Beispiel öffentliche Plätze, Gebäude, Tiere oder Menschen. Ein anschließendes Online-Voting entscheidet darüber, welche Fotos in einer öffentlichen Ausstellung gezeigt werden“, sagt Kerttu Taidre, Initiatorin des Projekts und Leiterin der Malteser interkulturellen Begegnungsstätte. Unser Foto zeigt ein Graffiti am Rudolf-Hoffmann-Platz, das bei einem Integrationsprojekt der Malteser entstanden ist. Die Fotos sollen im JPG-Format an kerttu-taidre@malteser.org geschickt werden. jei

