Fotowettbewerb geht in die heiße Phase

Ludwigshafen. Welche Aufnahmen kommen am besten an? Noch bis zum 13. Juni läuft die Abstimmung für den Fotowettbewerb „Made in LU – die Stadt mit vielen Gesichtern“, organisiert von Maltesern und Verwaltung. Auf der Seite www.malteser-ludwigshafen.de/fotowettbewerb können Interessierte den 27 eingereichten Fotos – darunter dieses Bild des Turmrestaurants – bis zu fünf Punkte geben. Die zehn Fotos mit der höchsten Punktzahl werden im Herbst bei einer Ausstellung veröffentlicht. „Die Aufnahmen sind so vielfältig wie unsere Stadt“, sagt Kerttu Taidre, Projektinitiatorin und Leiterin der Malteser interkulturellen Begegnungsstätte (MiB).

AdUnit urban-intext1