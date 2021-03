Ludwigshafen. Der Polizeibeamte Jörg Matzat (48) aus Oggersheim tritt im Wahlkreis 37 für die FDP an. Alle zugelassenen Kandidaten beider Wahlkreise stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

Herr Matzat, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden?

Jörg Matzat: Meine Themenschwerpunkte liegen im Bereich der Schul-, Familien-, Bildungs-, Integrations-und Innenpolitik. All diese Themen haben teils große Schnittmenge zueinander und sollten deshalb auch zukünftig mehr in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Ich drücke es mal so aus: Eine erfolgreiche Familienpolitik, mit quantitativ ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen, welche auch qualitativ hohen Ansprüchen genügen, begünstigt den erfolgreichen Start in das Schulleben. Schulerfolg ist eine Voraussetzung für den späteren Berufseinstieg. Erfolgreiche Integration muss hier ebenfalls ansetzen, um gelingen zu können. Und zu guter Letzt führt eine gute Politik in diesem Bereich zu einer niedrigen Kriminalitätsrate. Auf diese Bildungskette möchte ich den Fokus legen.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

Matzat: Da ist als erstes die mangelnde finanzielle Lage der Stadt zu nennen. In diesem Punkt muss endlich für eine gerechte Ausstattung durch das Land gesorgt werden. Ohne ausreichende finanzielle Ausstattung der Stadt wird jedes zukünftige Projekt ein Problem. Zudem liegt mir die gesamte Infrastruktur am Herzen. Der Verkehr muss fließen können, auch während des Hochstraßenabrisses. Die Schulen müssen endlich in einen modernen Zustand versetzt werden. Digital sowie analog, Toiletten und Sporthallen sind in vielen Schulen marode.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

Matzat: Im Bereich der Einstellungszahlen bei den Sicherheitsbehörden besteht nach wie vor Nachholbedarf. Auch in der Bildungspolitik wäre die Einführung eines zentralen Abiturs zeitgemäß und notwendig.

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Matzat: Ein Schwerpunkt muss die Bildungspolitik sein, die Modernisierung und Digitalisierung der Schulen, aber auch in der Wirtschaft laufen zu langsam ab. Wir brauchen endlich den Ausbau des Breitbandnetzes im ganzen Land. Daneben muss an der Sicherheitsarchitektur personell und bei der Bezahlung und Ausstattung unserer Polizei nachgebessert werden, für die Rechtspflege und Justiz gilt das gleichermaßen.

Warum sind Sie FDP-Mitglied geworden?

Matzat: Weil die Idee der Freiheit des Individuums in Verbindung mit einer sozialen Ordnung, ohne ideologische Schranken, einzigartig in der sonstigen Parteienlandschaft ist und mir der Grundgedanke der Freiheit und der individuellen Lebensgestaltung, ohne unbegründete staatliche Eingriffe, zutiefst wichtig sind.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie Ihren Wahlkampf?

Matzat: Der läuft fast komplett digital ab und ist so gesehen ein Novum, ohne Vergleichbares in der Vergangenheit. Letztlich ein Experiment, welches Kreativität verlangt.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Matzat: Ihren Optimismus und Gestaltungswillen, trotz aller Widrigkeiten und den Kurpfälzer Humor, immer mit einem Schuss Ironie und Wahrheit im Witz!

Wo kann und sollte sich Ludwigshafen noch verbessern?

Matzat: Ludwigshafens Schulen müssen moderner und freundlicher gestaltet werden, die Straßen und auch die Radwege sind vielerorts sanierungsbedürftig. Ludwigshafen braucht auch dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher. Mehr Wohnraum zu schaffen, auch im mittleren Preissegment, ist sicherlich eine weitere Aufgabe. Die Stadt braucht ein kleineres Zentrum, wo sich die Menschen begegnen können und welches sie gerne besuchen. Kilometerlange Fußgängerzonen ohne erkennbare Geschäftstätigkeit führen auf Dauer zu einem traurigen Bild, eine Herkulesaufgabe, welcher sich aber die Stadt- und Stadtgesellschaft stellen müssen.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Matzat: Der Maudacher Bruch und die Parkinsel, letztere besonders während des Filmfestivals.

Wie können Sie am besten entspannen?

Matzat: Beim Joggen und bei guten Filmen im Kino.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Matzat: Justin Trudeau und Helmut Schmidt. Justin Trudeau für seinen sozialen Liberalismus und Helmut Schmidt für seinen klugen Kurs der Mitte und seinem gesunden Patriotismus in einem vereinten Europa!

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Matzat: Toleranz und Humor sind die Schlüssel zu unseren Mitmenschen, behandle jeden Menschen so, wie du auch von ihm behandelt werden möchtest.