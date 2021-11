Förderverein zahlt Test

Ludwigshafen. In einem dringenden Appell wendet sich der Schulelternbeirat der Ludwigshafener Brüder-Grimm-Schule an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Weil die Testung an den Schulen nach den Herbstferien von zweimal auf einmal pro Woche reduziert wurde, finanziert nun der Förderverein der Brüder-Grimm-Schule die entfallene zweite Testung. „Trotz des bisherigen Höhepunkts der Pandemie-Fallzahlen hält die Landesregierung bislang an dieser Entscheidung fest. Die Reduzierung der Testung gefährdet die Gesundheit der Familien und zeigt die Unfähigkeit der Landesregierung, eine offensichtliche Fehlentscheidung kurzfristig zu korrigieren“, heißt es in der Mitteilung der Elternvertreter von Montag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ludwigshafen wieder gestiegen – von 213,3 am Sonntag auf nun 232,4. 5,86 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,8). her