Förderverein spendet 85 000 Euro für Palliativstation in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Am St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen entsteht derzeit ein Neubau, der neben OP-Räumen und der Klinik für Pädiatrie eine neue Palliativstation beherbergen wird. Der Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis hat jetzt eine Spende in Höhe von 85 000 Euro für die Palliativstation bereitgestellt.

55 Millionen Euro Gesamtkosten

Insgesamt betragen die Baukosten für den Neubau 55 Millionen Euro, knapp 76 Prozent davon werden von Bund und Land gefördert. Somit verbleiben rund 15 Millionen Euro, die vom Träger in Eigenleistung zu erbringen sind. 13 Millionen Euro bringt das Krankenhaus auf, zwei Millionen Euro sollen über Spenden finanziert werden.

„Die großzügige Unterstützung des Fördervereins ist ein sehr wichtiger Baustein für unsere Spendenaktion“, dankt Rita Schwahn, die Fundraising-Beauftragte des St. Marienkrankenhauses, dem Förderverein. Von den Spendengeldern werden zum Beispiel verstellbare Spezialbetten gekauft, die sich in eine Sitzposition verändern lassen, ohne dass der Patient belastet wird. „So kann ein Schwerkranker auf den Balkon geschoben werden und in sitzender Position die Natur erfahren“, erläutert Schwahn. Die Spende des Fördervereins Hospiz und Palliativ ermöglicht außerdem die Anschaffung von Mobiliar für den Raum der Stille und den Aufenthaltsraum für Angehörige und Patienten. Die Palliativstation begleitet jährlich rund 400 unheilbar Erkrankte.

„Unser großer Dank gilt unseren Mitgliedern, die durch ihre Beiträge und Spenden die Unterstützung des Neubaus wesentlich ermöglicht haben“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Hospiz und Palliativ, Tobias Wrzesinski.

Die Behandlung und Begleitung Schwerkranker und sterbender Menschen sei ein wichtiges Anliegen. „Wir dürfen den Tod nicht zur Seite schieben, sondern müssen alles tun, damit man am Ende des Lebens in Würde sterben darf. Dafür setzen wir uns mit unserem Verein ein. Es ist gut, dass wir bei unserem Engagement engagierte Menschen und Unternehmen an unserer Seite wissen“, betont Tobias Wrzesinski.

Aktion „Send out Love“

In der Spende des Fördervereins sind 5000 Euro enthalten, die bei der Spendenaktion „Send out Love“ im Dezember 2021 zusammen gekommen sind. Die Agentur Tailormade mit Standorten in Berlin, Stuttgart und Dirmstein in der Pfalz hatte im Rahmen ihres 15-jährigen Bestehens zu einer Spendenaktion zugunsten des Neubaus der Palliativstation des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus aufgerufen. In einem Teaservideo sprachen 18 Persönlichkeiten aus der Metropolregion Rhein-Neckar über Sterben und Tod sowie zur Wichtigkeit von palliativer und hospizlicher Arbeit. red