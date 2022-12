Förderung für Ludwigshafenener Innenstadt: Land bewilligt weitere 2,37 Millionen

Ludwigshafen. Ludwigshafen erhält zwei Förderbescheide über insgesamt 2,37 Millionen Euro aus den Bund-Länder-Programmen „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Gefördert wird damit die laufende Entwicklung der Fördergebiete Ludwigshafen Dichterviertel und Mitte/Innenstadt, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Montag mit.

Laut Innenminister Michael Ebling will die Stadtverwaltung die Fördermittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ dazu verwenden, um im Dichterviertel das Quartiersmanagement voranzutreiben und ein Konzept für Freiflächen- und Fußwege zu erstellen. Die zweite Fördersumme sei insbesondere für die Sanierung des Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Hauses eingeplant. Zudem soll der Rückbau des Pavillons am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz erfolgen. „Die Vorhaben sollen dazu beitragen, das Ludwigshafener Zentrum noch attraktiver zu machen und noch mehr Menschen in die Innenstadt zu locken“, sagte Ebling.

Bereits seit 2019 unterstützen Land und Bund die Entwicklung der Fördergebiete in Ludwigshafen und haben inklusive der diesjährigen Bewilligung bereits rund 8,85 Millionen Euro bereitgestellt.