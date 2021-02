Ludwigshafen. Viele Klassen in der Georgensschule sind bereits überbelegt, dort werden acht bis zehn Schüler unterrichtet statt wie vorgesehen maximal sieben, berichtete Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). „Die Schülerzahlen in den Förderschulen sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen“, sagte die Dezernentin im Bau- und Grundstücksausschuss. Denn aufgrund der Tests bei Kindern und Jugendlichen auch im Ludwigshafener Umland habe sich der Bedarf deutlich erhöht. „Unsere Möglichkeiten sind mittlerweile ausgereizt“, stellte Reifenberg klar. Angesichts der steigenden Zahl an Förderschülern habe die Stadt bereits bei der Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass eine weitere Förderschule im Rhein-Pfalz-Kreis nötig sei.

AdUnit urban-intext1

Unter starker Raumnot leidet die Georgensschule. Und im kommenden Schuljahr benötigt sie vier zusätzliche Klassenräume. „Zudem fallen angemietete Ersatzflächen in Rheingönheim Ende 2021 weg“, erläuterte Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) die Situation. Die Förderschule erhält nach einstimmigem Votum des Ausschusses einen zweigeschossigen Pavillon für 1,4 Millionen Euro.

22 Klassen werden derzeit in dem Gebäude in der Rheinhorststraße unterrichtet, zwei weitere in der benachbarten Karl-Kreuter-Schule. Trotz der vorübergehenden Lösung mit Pavillons fehlen nach Angaben der Verwaltung weiterhin Fachräume. Diese seien nur durch eine dauerhafte Schulerweiterung auf dem Gelände der Karl-Kreuter-Schule zu schaffen. Peter Uebel (CDU) billigte zwar das Provisorium, sprach indes ein generelles Problem an: „Wir sollten das Thema temporäre Pavillons grundsätzlich diskutieren, weil diese Lösungen relativ teuer sind.“

Zuvor billigte der Ausschuss ein anderes großes Schulprojekt. Für 7,1 Millionen Euro wird die Albert-Schweitzer-Grundschule saniert. Die Liste der Schäden ist nach Angaben der Verwaltung lange: Fenster schließen nicht mehr und müssen gegen das Herausfallen verschraubt werden. In den Räumen wird es im Sommer unerträglich heiß, denn der Sonnenschutz besteht nur aus einer Betonblende und fällt langsam auseinander. Das Dach bleibt auch nach vielen Reparaturen undicht. Zudem muss die Wärmedämmung verbessert werden und die neuen Vorschriften erfüllen.

AdUnit urban-intext2

„Die Maßnahme kann nicht im Rahmen des Soziale-Stadt-Programms im Dichterviertel erfolgen, weil sie sich damit stark verzögern würde“, erklärte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) auf Nachfrage von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). „Wir bekommen für die Sanierung auch keine Fördergelder außer für den Brandschutz“, ergänzte Bereichsleiter Rainer Bernhard.