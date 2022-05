Flüchtiger Täter anhand seiner Blutspur gefasst

Ludwigshafen. Ein betrunkener Radfahrer hat am Sonntag ein Fahrzeug in Ludwigshafen beschädigt und ist anhand seiner Blutspur gefasst worden. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Anwohnerin der Deichstraße, wie der Mann gegen 01.30 Uhr vermutlich gegen ein geparktes Auto gefahren ist und seine Fahrt nach dem Sturz fortsetzte. Sie informierte den Besitzer des Wagens, ihren Nachbarn, der einen Schaden feststellte. Die benachrichtigten Beamten konnten den flüchtigen Täter ausfindig machen, indem sie seiner Blutspur folgten. Durch mehrfaches Stürzen erlitt der Radfahrer Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von 1,55 Promille ergeben.

