Flüchtende Ladendiebe gestellt

Ludwigshafen. Die Polizei hat zwei Ladendiebe im Alter von 35 und 46 Jahren in Ludwigshafen festgenommen. Der Detektiv des geschädigten Bekleidungsgeschäfts verfolgte die flüchtenden Täter zunächst zu Fuß, teilte die Polizei am Freitag mit. Die vom Ladendetektiv verständigten Beamtinnen und Beamten entdeckten bei der Kontrolle des Autos der Beschuldigten Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Der Vorfall hatte sich am Donnerstagnachmittag in einem Ludwigshafener Einkaufszentrum ereignet.

Die beiden Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie sehen nun einem Verfahren wegen Diebstahls entgegen.