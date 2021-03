Ludwigshafen. Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei sind drei Autoinsassen in Mundenheim geflüchtet. Nach Behördenangaben sollte der Wagen am Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Lambrechter Straße kontrolliert werden. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Im Bereich der Flur-/Ebernburgstarße kam der Audi A4 von der Straße ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Der Gesamtschaden beträgt rund 14 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0621/963 22 22.

